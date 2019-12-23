23 Aralık 2019, Pazartesi
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Son dakikada Hosseini şoku
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Fırtına, Konya'ya hareket etmeden önce Majid Hosseini'den kötü haber geldi. Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz "Hosseini'nin bel kaslarında spazma bağlı ağrı var. Tedavisi ve fizyoterapist eşliğinde saha çalışmaları sürüyor. Tam hazır olmadığı için Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.
Fırtına, Konya'ya hareket etmeden önce Majid Hosseini'den kötü haber geldi. Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz "Hosseini'nin bel kaslarında spazma bağlı ağrı var. Tedavisi ve fizyoterapist eşliğinde saha çalışmaları sürüyor. Tam hazır olmadığı için Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.
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