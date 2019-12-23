23 Aralık 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakikada Hosseini şoku

Son dakikada Hosseini şoku
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Fırtına, Konya'ya hareket etmeden önce Majid Hosseini'den kötü haber geldi. Bordo-mavili kulübün doktoru "Hosseini'nin bel kaslarında spazma bağlı var. Tedavisi ve fizyoterapist eşliğinde saha çalışmaları sürüyor. Tam hazır olmadığı için maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.

Fırtına, Konya'ya hareket etmeden önce Majid Hosseini'den kötü haber geldi. Bordo-mavili kulübün doktoru "Hosseini'nin bel kaslarında spazma bağlı var. Tedavisi ve fizyoterapist eşliğinde saha çalışmaları sürüyor. Tam hazır olmadığı için maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.
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