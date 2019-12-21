21 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Veysel Trabzon’da

Veysel Trabzon’da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Trabzonspor'un yeni transferi Şanlıurfasporlu Veysel Sönmezsoy'u duyurdu. Tandoğan, "İnandığım için Trabzonspor'a önerdim ve onlar da izledikten sonra karar aldılar. Ben de ısrarla almalarını söylemiştim" dedi. 5 Mayıs 2003 doğumlu Veysel 1.78 boyunda, orta saha mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayaklı.

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Trabzonspor'un yeni transferi Şanlıurfasporlu Veysel Sönmezsoy'u duyurdu. Tandoğan, "İnandığım için Trabzonspor'a önerdim ve onlar da izledikten sonra karar aldılar. Ben de ısrarla almalarını söylemiştim" dedi. 5 Mayıs 2003 doğumlu Veysel 1.78 boyunda, orta saha mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayaklı.

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