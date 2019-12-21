21 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Badou Ndiaye Trabzonspor'da!

Süper Lig'de ilk bomba patladı! Kiralık olarak...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 Giriş Tarihi: 21.12.2019

Yönetimi, forması giyen orta saha oyuncusu 'yi etmek için tüm şartları zorluyor. Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü ile kiralık alma konusunda ise prensip anlaşmasına vardı. Senegalli oyuncu da bindiği uçaktan bir paylaşım yaptı ve bu paylaşım 'Badou N'diaye Türkiye'ye geliyor' şeklinde yorumlandı. Trabzonspor Başkanı da transfer dedikodularını yalanlamadı ve "Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır." dedi. Son dakika haberine göre ise yıldız futbolcu ile 6 aylığına kiralık olarak anlaşma sağlandı.

'da çalışmaları sürerken bordo mavililer, 'yi transfer etmek adına tüm şartları zorluyor... Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, DHA'nın haberine Ndiaye'nin 6 aylığına kiralanması konusunda ile anlaşmaya vardı.

EKONOMİK SIKINTILARI VAR
Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile anlaştık, menajerlerle görüşüyoruz

TEKLİFİ KABUL ETTİ!
Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle bordo mavili kulübün teklifini kabul etti.

"KAP'TAN GEREKEN AÇIKLAMA YAPILIR"
Trabzonspor Başkanı , bordo mavili ekibin gündeminde olduğu iddia edilen eski Galatasaraylı Badou Ndiaye hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un transfer bütçesini açıkladı!

Transfer dedikodularını yalanlamayan Ahmet Ağaoğlu, transfer dönemine uzun bir süre olduğunu ifade etti ve gelişmelerin kesinlik kazanması halinde KAP'a açıklama yapılacağını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, "Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır." şeklinde konuştu.

UÇAK PAYLAŞIMI...
Ndiaye, uçaktan çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Bordo mavili ekibin yıldız futbolcuyu Trabzon'a davet etmişti.

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