21 Aralık 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'da Ekuban: Zaman gerek
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Uzun süren sakatlığının ardından oynamaya başlayan Trabzonsporlu Ekuban, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Ganali forvet, "Sakatlık sonrasında eski performansımı yakalamam adına biraz daha zamana ihtiyacım olduğu görülüyor. Daha çok çalışacağım" dedi.
Uzun süren sakatlığının ardından oynamaya başlayan Trabzonsporlu Ekuban, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Ganali forvet, "Sakatlık sonrasında eski performansımı yakalamam adına biraz daha zamana ihtiyacım olduğu görülüyor. Daha çok çalışacağım" dedi.
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