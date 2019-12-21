21 Aralık 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ekuban: Zaman gerek

Trabzonspor'da Ekuban: Zaman gerek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Uzun süren sakatlığının ardından oynamaya başlayan Trabzonsporlu Ekuban, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Ganali forvet, "Sakatlık sonrasında eski performansımı yakalamam adına biraz daha zamana ihtiyacım olduğu görülüyor. Daha çok çalışacağım" dedi.

Uzun süren sakatlığının ardından oynamaya başlayan Trabzonsporlu Ekuban, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Ganali forvet, "Sakatlık sonrasında eski performansımı yakalamam adına biraz daha zamana ihtiyacım olduğu görülüyor. Daha çok çalışacağım" dedi.

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