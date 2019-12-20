20 Aralık 2019, Cuma
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Trabzonspor'da 7 değişiklik
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Fırtına ligde son oynadığı Denizlispor maçına göre Altay karşısına 7 farklı isimle çıktı. Ünal Karaman; Pereira, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi yıldızları kulübeye çekerken, yerlerine ilk 11'de Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Abdulkadir, Avdijaj ve Ekuban'a şans tanıdı. Genç file bekçisi Erce son idmanda sakatlanınca kalede yine Uğurcan yer aldı.
Fırtına ligde son oynadığı Denizlispor maçına göre Altay karşısına 7 farklı isimle çıktı. Ünal Karaman; Pereira, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi yıldızları kulübeye çekerken, yerlerine ilk 11'de Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Abdulkadir, Avdijaj ve Ekuban'a şans tanıdı. Genç file bekçisi Erce son idmanda sakatlanınca kalede yine Uğurcan yer aldı.
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