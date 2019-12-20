Ahmet Ağaoğlu: Mağlubiyetle hoca göndermeyiz
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu son günlerde Ünal Karaman'la ilgili yapılan yorumlara tepki göstererek, "Biz ciddi bir kulübüz ve mağlubiyetle, galibiyetle kimseyi gönderip kimseyi almayız." dedi.
"Bazı sorunlarımız var ama bunlar teknik heyetle bağlantılı değil" diye konuşan Ağaoğlu, "Denizli maçında önemli bir avantajı dezavantaja çevirdik. Kazansaydık Konya'ya arayı açıp, moralli gidecektik. Şimdi daha çok efor sarfetmemiz gerek. Yanlış olan yarıştan kopmuş gibi intiba uyandırmak. Bu olmamalı" ifadelerini kullandı.
BAZILARIYLA VEDALAŞACAĞIZ
Transferle ilgili de konuşan Ağaoğlu "Ekonomik anlamda kendimize uyan oyuncular alacağımız gibi vedalaşacağımız ya da kiralayacağımız oyuncular da olabilir. Transfer bütçemiz 5-6 milyon euro. Ötesi olursa kadrodan tasarruf yapmamız gerek. 2-3 oyuncumuza teklifler var" dedi. TFF'nin limit artırımı için de, "Biz o tepkiyi kendimizden çok ülke futbolu adına verdik. Bugün herkes bizim çizgimize geldi" diye konuştu.
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