20 Aralık 2019, Cuma
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Sakatlığı takmadı
Giriş Tarihi: 19.12.2019
16 Kasım'da Çekya Milli Takımı kampında sakatlanan ve adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu beklenenden erken takıma katıldı. Tedavi sürecini çok iyi geçiren yıldız oyuncu, tam 1 ay sonra yeşil sahalara geri döndü. Yalnızca 3 maç kaçırdı.
16 Kasım'da Çekya Milli Takımı kampında sakatlanan ve adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu beklenenden erken takıma katıldı. Tedavi sürecini çok iyi geçiren yıldız oyuncu, tam 1 ay sonra yeşil sahalara geri döndü. Yalnızca 3 maç kaçırdı.
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