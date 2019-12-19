20 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Sakatlığı takmadı

Sakatlığı takmadı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2019

16 Kasım'da Çekya kampında sakatlanan ve adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 'un başarılı sol beki Filip Novak'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu beklenenden erken takıma katıldı. Tedavi sürecini çok iyi geçiren yıldız oyuncu, tam 1 ay sonra yeşil sahalara geri döndü. Yalnızca 3 maç kaçırdı.

16 Kasım'da Çekya kampında sakatlanan ve adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 'un başarılı sol beki Filip Novak'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu beklenenden erken takıma katıldı. Tedavi sürecini çok iyi geçiren yıldız oyuncu, tam 1 ay sonra yeşil sahalara geri döndü. Yalnızca 3 maç kaçırdı.
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