20 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

249 başvuru geldi

249 başvuru geldi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Ortahisar Belediyesi ile Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"na 249 başvuru yapıldı. 380 eser, 16 Ocak 2020 tarihinde taraftar gruplarının katılacağı bir organizasyonla yarışacak.

Ortahisar Belediyesi ile Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"na 249 başvuru yapıldı. 380 eser, 16 Ocak 2020 tarihinde taraftar gruplarının katılacağı bir organizasyonla yarışacak.
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