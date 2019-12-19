20 Aralık 2019, Cuma
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249 başvuru geldi
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"na 249 başvuru yapıldı. 380 eser, 16 Ocak 2020 tarihinde taraftar gruplarının katılacağı bir organizasyonla yarışacak.
Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"na 249 başvuru yapıldı. 380 eser, 16 Ocak 2020 tarihinde taraftar gruplarının katılacağı bir organizasyonla yarışacak.
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