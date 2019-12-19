20 Aralık 2019, Cuma
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Kokartı söküldü
Giriş Tarihi: 19.12.2019
TFF, 2020'de FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Geçtiğimiz yıl üst klasman hakemleri listesinde yer alan Ümit Öztürk'ün yerine Arda Kardeşler eklendi. Öztürk; Galatasaray-Trabzonspor maçında Marcao'nun Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen penaltıyı vermemiş ve büyük tepki çekmişti.
TFF, 2020'de FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Geçtiğimiz yıl üst klasman hakemleri listesinde yer alan Ümit Öztürk'ün yerine Arda Kardeşler eklendi. Öztürk; Galatasaray-Trabzonspor maçında Marcao'nun Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen penaltıyı vermemiş ve büyük tepki çekmişti.
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