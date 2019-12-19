20 Aralık 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Kokartı söküldü

Kokartı söküldü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2019

, 2020'de FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Geçtiğimiz yıl üst klasman hakemleri listesinde yer alan Ümit Öztürk'ün yerine Arda Kardeşler eklendi. Öztürk; Galatasaray-Trabzonspor maçında Marcao'nun Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen penaltıyı vermemiş ve büyük tepki çekmişti.

, 2020'de FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Geçtiğimiz yıl üst klasman hakemleri listesinde yer alan Ümit Öztürk'ün yerine Arda Kardeşler eklendi. Öztürk; Galatasaray-Trabzonspor maçında Marcao'nun Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen penaltıyı vermemiş ve büyük tepki çekmişti.
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