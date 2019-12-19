Meler tedirginliği

Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu. Pazartesi günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor- Trabzonspor karşılaşmasında Halil Umut Meler görev yapacak. Fırtına, İzmir bölgesi hakemi ile çıktığı son iki maçta Başakşehir'e 4-2 yenildi, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bu iki karşılaşma sonrası bordo- mavili yönetim, Meler'e yanlı kararları nedeniyle 'Emeklerimizi çaldı' açıklaması ile tepki göstermişti.

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SüperLig'de 16. hafta hakemleri belli oldu. Pazartesi günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor- Trabzonspor karşılaşmasında Halil Umut Meler görev yapacak. Fırtına, İzmir bölgesi hakemi ile çıktığı son iki maçta Başakşehir'e 4-2 yenildi, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bu iki karşılaşma sonrası bordo- mavili yönetim, Meler'e yanlı kararları nedeniyle 'Emeklerimizi çaldı' açıklaması ile tepki göstermişti.