Fırtına kupaya sarıldı
Bordo-mavili ekip, 2-1 kazandığı Türkiye Kupası ilk maçının rövanşında bugün Altay’ı ağırlıyor. Tek hedef turu geçmek.
Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşılaşacak. İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo- mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Denizlispor'a 2-1 kaybeden ve oynadığı futbol nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Ünal Karaman, Altay karşısında bir sürprize kesinlikle meydan vermek istemiyor. Karaman bunun için gerekli önlemleri aldı.
KALDIRIN KAFANIZI
Teknik direktör Ünal Karaman, antrenmanda oyuncularına seslendi. 53 yaşındaki hoca, "Kafamızı kaldırmamız gerek. Şu an bulunduğumuz konuma gelene kadar çektiğimiz zorlukları bizden iyi kimse bilemez. Bir mağlubiyetle köşemize çekilecek değiliz. Önce kupada ardından da ligde daha sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.
ROTASYON BEKLENiYOR
Ünal Karaman'ın Süper Lig'de son oynadıkları Yukatel Denizlispor karşılaşmasına göre Altay maçına rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. 53 yaşındaki hocanın İzmir'de oynanan ilk maçta şans tanıdığı Erce, Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Abdulkadir Parmak, Avdijaj ve Ekuban yanı sıra Doğan, Onazi ile Fıratcan'a da bu karşılaşmada forma verebileceği öğrenildi.
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