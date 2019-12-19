20 Aralık 2019, Cuma
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Haftaya ertelendi
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Fırtına, TFF’nin yaptığı limit artırımı kararının iptali için Tahkim Kurulu’na başvurmuştu. Bugün yapılacak olan duruşma Trabzon yönetiminin talebi ile haftaya kaldı.
Trabzonspor kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisans talimatında değişikliğe giderek harcama limitlerini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartmasına çok sert tepki göstermişti. Bu konuda tüm hukuki haklarını kullanma kararı alan bordo- mavili kulüp, ilk başvuruyu da Tahkim Kurulu'na yaptı. Tahkim, bordo-mavili kulübe gönderdiği yazıda konuyu yüz yüze görüşmek üzere yetkilileri davet etti. Bunun üzerine Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyesi Eda Lermi ve hukuk kurulu ekibiyle birlikte bugün Tahkim ile görüşecekti. Ancak maç olması nedeniyle bordo-mavililer duruşmanın haftaya ertelenmesini talep etti. Perşembe yapılacak duruşmada başkan, limit artışının haksızlık olduğunu vurgulayacak.
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