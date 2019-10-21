Trabzonspor'da yüzler gülüyor
Trabzonspor'un dünkü antrenmanında herkes çok keyifliydi. Takımın iyi gidişatı idmana da yansıdı. Futbolcuların yüzleri gülerken, tesislerden kahkaha sesleri yükseldi. Bordo-mavili oyuncular birbirleriyle şakalaştı.
Trabzonspor'un dünkü antrenmanında herkes çok keyifliydi. Takımın iyi gidişatı idmana da yansıdı. Futbolcuların yüzleri gülerken, tesislerden kahkaha sesleri yükseldi. Bordo-mavili oyuncular birbirleriyle şakalaştı. İlk gruptaki oyuncular toparlanma antrenmanı yaptı. 2. gruptakiler telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Takım bugün izinli. Hazırlıklar yarın devam edecek.
UĞURCAN MUTLU
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçı sonrası mutluydu. Başarılı eldiven "Takımda aile ortamı yakaladık. Sürekli yükselen bir grafiğimiz var. İyi oynadıkça öz güvenim artıyor. Milli Takım'a gidiyorum orada da öz güvenim artıyor. Hem Milli Takımımıza hem de Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum" dedi.
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