20 Ekim 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Panter Uğurcan

Panter Uğurcan
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Trabzonspor'un genç file bekçisi Çakır, Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk devresinde inanılmaz bir şutu çıkardı. Başarılı eldiven, ’nin 3 metreden füzesini kornere çeldi.

ekibinde Çakır, karşılaşmasında 'gol yeme' şanssızlığına son veremedi ama hafızalara kazınacak bir şut çıkardı. Rakibin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak 'nin önüne düştü. Senegalli oyuncunun 3 metreden vurduğu sert topta 23 yaşındaki eldiven adeta siper oldu. Yakın mesafeden gelen topu kornere gönderdi.
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