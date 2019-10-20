20 Ekim 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Panter Uğurcan
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk devresinde inanılmaz bir şutu çıkardı. Başarılı eldiven, Djilobodji’nin 3 metreden füzesini kornere çeldi.
Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Gaziantepspor karşılaşmasında 'gol yeme' şanssızlığına son veremedi ama hafızalara kazınacak bir şut çıkardı. Rakibin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak Djilobodji'nin önüne düştü. Senegalli oyuncunun 3 metreden vurduğu sert topta 23 yaşındaki eldiven adeta siper oldu. Yakın mesafeden gelen topu kornere gönderdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı