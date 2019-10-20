20 Ekim 2019, Pazar
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SOSA'DAN FÜZE
Gaziantep, Trabzonspor'un oyunu rölantiye almasından faydalanıp bir gol buldu. Ardından da Karadeniz ekibinin kalesine yüklendi ama kaptan Sosa uzaklardan attığı golle maçı çözdü. Son sözü Yusuf Sarı söyledi. Bordo-mavililer hasretle bekledikleri liderliğe ulaştı. Trabzonspor son olarak 2010-11 sezonunun 29. haftasını lider tamamlamıştı. 284 hafta sonra maç fazlasıyla zirveyi kaptılar.
ATATÜRK TİŞÖRTLERİ
Trabzonspor maç öncesi ısınmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıktı. Ünal Karaman "Mustafa Kemal Atatürk bu topraklara imza atan, Cumhuriyetin lideridir" dedi.
GÜNEŞ'E SEVGİ SELİ
Milli Takım'ımızı başarıdan başarıya koşturan teknik direktör Şenol Güneş dün Trabzonspor- Gaziantep maçını tribünlerden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar eski hocalarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, usta hocanın yanına gidip bol bol selfie çekildiler.
EN AZ 2'ŞER 2'ŞER ATIYOR
Fırtınaiç sahada bambaşka bir motivasyonla oynuyor. Karadeniz ekibi evindeki son 9 karşılaşmada en az 2 gol atmayı başardı. İlk yarılarda attığı 9 golle de ligin en iyisi durumunda.
İşte taraftar işte lider
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Fırtına, muhteşem seyircisinin desteğiyle Gaziantep’i 4 golle geçti Trabzon, Karaman önderliğinde 2010-11’den sonra tahta kuruldu.
Milli ara öncesi Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u deviren Trabzonspor, sahasında Gaziantepspor'u da mağlup etmeyi başardı. Dünya yıldızı Sturridge iki dokunuşla maçı çözdü. Önce Sörloth'un getirdiği topa nefis ayak koyarak fileleri sarstı. Ardından da Norveçli yıldızın önüne mükemmel bir top bıraktı. Son haftaların formda ismi Sörloth da kaleciyi çaresiz bırakıp Karadeniz ekibini rahatlattı.
SOSA'DAN FÜZE
Gaziantep, Trabzonspor'un oyunu rölantiye almasından faydalanıp bir gol buldu. Ardından da Karadeniz ekibinin kalesine yüklendi ama kaptan Sosa uzaklardan attığı golle maçı çözdü. Son sözü Yusuf Sarı söyledi. Bordo-mavililer hasretle bekledikleri liderliğe ulaştı. Trabzonspor son olarak 2010-11 sezonunun 29. haftasını lider tamamlamıştı. 284 hafta sonra maç fazlasıyla zirveyi kaptılar.
ATATÜRK TİŞÖRTLERİ
Trabzonspor maç öncesi ısınmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıktı. Ünal Karaman "Mustafa Kemal Atatürk bu topraklara imza atan, Cumhuriyetin lideridir" dedi.
GÜNEŞ'E SEVGİ SELİ
Milli Takım'ımızı başarıdan başarıya koşturan teknik direktör Şenol Güneş dün Trabzonspor- Gaziantep maçını tribünlerden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar eski hocalarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, usta hocanın yanına gidip bol bol selfie çekildiler.
EN AZ 2'ŞER 2'ŞER ATIYOR
Fırtınaiç sahada bambaşka bir motivasyonla oynuyor. Karadeniz ekibi evindeki son 9 karşılaşmada en az 2 gol atmayı başardı. İlk yarılarda attığı 9 golle de ligin en iyisi durumunda.
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