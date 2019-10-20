20 Ekim 2019, Pazar

TRABZONSPOR

İşte taraftar işte lider

İşte taraftar işte lider
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Fırtına, muhteşem seyircisinin desteğiyle ’i 4 golle geçti Trabzon, Karaman önderliğinde 2010-11’den sonra tahta kuruldu.

Milli ara öncesi ve 'u deviren , sahasında 'u da mağlup etmeyi başardı. Dünya yıldızı Sturridge iki dokunuşla maçı çözdü. Önce Sörloth'un getirdiği topa nefis ayak koyarak fileleri sarstı. Ardından da Norveçli yıldızın önüne mükemmel bir top bıraktı. Son haftaların formda ismi Sörloth da kaleciyi çaresiz bırakıp ekibini rahatlattı.

SOSA'DAN FÜZE

, Trabzonspor'un oyunu rölantiye almasından faydalanıp bir gol buldu. Ardından da Karadeniz ekibinin kalesine yüklendi ama kaptan Sosa uzaklardan attığı golle maçı çözdü. Son sözü Yusuf Sarı söyledi. Bordo-mavililer hasretle bekledikleri liderliğe ulaştı. Trabzonspor son olarak 2010-11 sezonunun 29. haftasını lider tamamlamıştı. 284 hafta sonra maç fazlasıyla zirveyi kaptılar.

ATATÜRK TİŞÖRTLERİ

Trabzonspor maç öncesi ısınmaya Gazi tişörtleriyle çıktı. "Mustafa Kemal Atatürk bu topraklara imza atan, Cumhuriyetin lideridir" dedi.

GÜNEŞ'E SEVGİ SELİ

'ımızı başarıdan başarıya koşturan teknik direktör dün Trabzonspor- Gaziantep maçını tribünlerden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar eski hocalarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, usta hocanın yanına gidip bol bol selfie çekildiler.

EN AZ 2'ŞER 2'ŞER ATIYOR

Fırtınaiç sahada bambaşka bir motivasyonla oynuyor. Karadeniz ekibi evindeki son 9 karşılaşmada en az 2 gol atmayı başardı. İlk yarılarda attığı 9 golle de ligin en iyisi durumunda.
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