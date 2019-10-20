20 Ekim 2019, Pazar

TRABZONSPOR

61. sınavına çıktı

61. sınavına çıktı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'un Çekyalı futbolcusu , dün FK ile 'da oynanan 8. hafta karşılaşmasında kariyerindeki 61. maçına çıktı.

Bordo mavili formayla 3'üncü sezonuna giren için dünkü maçın anlamı başkaydı. Çek futbolcu, 'a karşı kariyerindeki 61. resmi sınavına çıktı. 'un plaka koduna ulaşan 29 yaşındaki oyuncu, dün sahada kaldığı 90 dakikada başarılı bir performans sergiledi. Yıldız oyuncu, savunmadaki futboluyla tam puan aldı.
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