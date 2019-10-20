20 Ekim 2019, Pazar
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61. sınavına çıktı
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Trabzonspor'un Çekyalı futbolcusu Filip Novak, dün Gaziantep FK ile Trabzon'da oynanan Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Türkiye kariyerindeki 61. maçına çıktı.
Bordo mavili formayla 3'üncü sezonuna giren Filip Novak için dünkü maçın anlamı başkaydı. Çek futbolcu, Gaziantepspor'a karşı Türkiye kariyerindeki 61. resmi sınavına çıktı. Trabzon'un plaka koduna ulaşan 29 yaşındaki oyuncu, dün sahada kaldığı 90 dakikada başarılı bir performans sergiledi. Yıldız oyuncu, savunmadaki futboluyla tam puan aldı.
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