Trabzonspor, iç sahada rakiplerini ezip geçiyor

Şenol Güneş Stadı’nda son 8 lig maçında kaybetmeyen Fırtına, yarın Gaziantep’i de eli boş göndererek 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor

Karadeniz ekibinin iç sahada bileği bükülmüyor. 17 Şubat 2019'daki 2-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo-mavililer, 2018-19'da Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor'u 4-1, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, bu dönem de Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi, G.Birliği ile 2-2 kalıp, Beşiktaş'ı 4-1'le geçti. Fırtına 8 maçlık seride 7 galibiyet alırken, bir kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, yarın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada da saha avantajı ile galibiyete uzanmak ve zirve yarışında söz sahibi olmak istiyor

8 MAÇTA 22 PUAN KAZANDILAR



Fırtına evinde 17 Şubat 2019'da aldığı son mağlubiyetin ardından ligde sahasında 8 ve deplasmanda 11 olmak üzere toplam 19 maça çıktı. Bu periyotta tek mağlubiyet alan bordo-mavililer, iç sahada deplasmana göre daha az müsabakaya çıkıp, daha çok puan topladı. İç sahada 8 maçta 22 puan, deplasmanda ise 11 maçta hanesine 20 puan yazdırabildi. Bordo-mavili takım bu dönem ilk 7 haftalık bölümünde ise evindeki 3 maçın 2'sini kazanıp birinden beraberlikle ayrılarak 7 puan, deplasmanda 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 5 puan aldı.



HEMEN ALALIM



Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına 750 bin euro karşılığında kiralanan Sörloth'un kontratında da ipler Trabzonspor'un elinde. Taraftarlar, yönetimine "Bonservisini alalım" çağırısı yapıyor. Yönetim, 6 milyon euro'yu gözden çıkarırsa Norveçli futbolcuyu alabilecek. 23 yaşındaki santrfor, gelecek sezon resmi maçların yüzde 50'sinde oynarsa 'kesin transfer maddesi' devreye girecek. Yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alan Sörloth, Karadeniz ekibinde mutlu olduğunu dile getiriyor

KIRMIZI BEYAZA BOYANACAK



Trabzonspor, tüm kulüplerimiz gibi Barış Pınarı Harekatı'na büyük destek vermiş, Mehmetçik'e moral niteliğinde mesaj ve paylaşımlar yayınlamıştı. Son olarak bordo-mavili kulüp, tesislerdeki binaya Türk Bayrağı, Atatürk posteri asarak mesajını iletti. Yarın oynanacak Gaziantep mücadelesinde de bu tavrın süreceği, yönetimin yanı sıra taraftarların da özel organizasyonlar için çalıştığı öğrenildi.



ADAPTASYON AYARI



Teknik direktör Ünal Karaman, yarın 17.30'da oynanacak Gaziantep FK maçında adaptasyon sorunu yaşanmaması için antrenmanları bu saate aldı. 53 yaşındaki hoca, oyuncularını uyararak, "Maçın saatinin bir önemi yok. Önemli olan sahada mücadele etmek. Çünkü mücadele etmeden kimse kimseye puan vermiyor" dedi. Karadeniz ekibi bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez gündüz maçına yarın çıkacak.

KADROYU KORUYACAK



Ünal Karaman, ligde oynanan son Çaykur Rizespor maçındaki kadroyu korumak istiyor. 53 yaşındaki hoca, Gaziantep sınavı için sağlık kurulunun Obi Mikel ile ilgili vereceği, "Oynayabilir" raporunu bekliyor. Mikel'in forma giymemesi durumunda bu mevkide Doğan Erdoğan'ı görevlendirmeyi düşünen Karaman, Sturridge'yi de sağ kanatta oynatmayı planladığı Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine ilk 11'e monte edebilir.



KOMBİNE REKORU



Kulüp, kombine satışında bir rekora imza attı. "2019-20 sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Taraftarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasını yapan bordo-mavili kulübün bu sezon 32 bin kombine satışı gerçekleştirdiği öğrenildi. 15 milyon TL gibi bir kazanç elde eden Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon ise 25 bin kombine satmıştı. Trabzonspor, kombine satışında bir rekora da imza atmış oldu