18 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor'da Gaziantep mesaisi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 Giriş Tarihi: 18.10.2019

, 'in 8. haftasında yarın sahasında FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde, 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktiksel ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Ağaoğlu ile Karaman saha kenarında bir süre görüştü.

Bordo-mavililer kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

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