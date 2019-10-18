Carlos’a ders verdim

Yattara, Roma’nın kendisini istediğini de söyledi. Eski yıldız oyuncu “Roma kulübü geldi ve 5 milyon euro + 2 futbolcu önerdiler. Trabzonspor 5 milyon euro + Totti’yi istedi. O zaman da gitmeme izin vermediler“ dedi.

Fenerbahçe maçlarına ekstra önem verdiğini ifade eden Yattara "Roberto Carlos 'Türkiye'de kim bana zorluk çıkaracak' gibi hava içerisindeydi. Maç bir başladı ben onu bitirdim, sonra başladı önüme atlamaya. Önüme atlanmasını daha çok seviyordum çünkü daha kolay geçiyordum. Carlos beni Real Madrid'e önerdi ama Trabzon vermedi" diye konuştu.