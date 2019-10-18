18 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Carlos’a ders verdim

Carlos’a ders verdim
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Yattara, ’nın kendisini istediğini de söyledi. Eski yıldız oyuncu “Roma kulübü geldi ve 5 milyon euro + 2 futbolcu önerdiler. 5 milyon euro + Totti’yi istedi. O zaman da gitmeme izin vermediler“ dedi.

maçlarına ekstra önem verdiğini ifade eden Yattara " ''de kim bana zorluk çıkaracak' gibi hava içerisindeydi. Maç bir başladı ben onu bitirdim, sonra başladı önüme atlamaya. Önüme atlanmasını daha çok seviyordum çünkü daha kolay geçiyordum. Carlos beni 'e önerdi ama vermedi" diye konuştu.

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