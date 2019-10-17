17 Ekim 2019, Perşembe
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Sabırsız Yusuf
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Türkiye U21 Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında sakatlanmasının ardından menisküs ameliyatı olan Trabzonspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Yusuf Sarı yeniden forma giymek için sabırsızlanıyor.
U21 Milli Futbol Takımı'nın idmanında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Yusuf Sarı yeniden forma giymek için sabırsızlanıyor. Yaklaşık 6 hafta süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan 20 yaşındaki sağ kanat, "Her geçen gün daha iyi olduğumu düşünüyorum. Şimdi daha çok çalışarak formayı giymek istiyorum. Bunun için de daha çok çalışmam gerektiğini iyi biliyorum" dedi. Genç oyuncunun antrenmandaki hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekiyor.
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