17 Ekim 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Sabırsız Yusuf

Sabırsız Yusuf
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Türkiye U21 Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında sakatlanmasının ardından menisküs ameliyatı olan 'un 20 yaşındaki oyuncusu Yusuf Sarı yeniden forma giymek için sabırsızlanıyor.

U21 Milli Futbol Takımı'nın idmanında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Yusuf Sarı yeniden forma giymek için sabırsızlanıyor. Yaklaşık 6 hafta süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan 20 yaşındaki sağ kanat, "Her geçen gün daha iyi olduğumu düşünüyorum. Şimdi daha çok çalışarak formayı giymek istiyorum. Bunun için de daha çok çalışmam gerektiğini iyi biliyorum" dedi. Genç oyuncunun antrenmandaki hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan Mert Hakan Yandaş'a kanca! Trabzonspor'dan Mert Hakan Yandaş'a kanca!
Kahraman Sörloth Kahraman Sörloth
Novak kalmak istiyor Novak kalmak istiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör