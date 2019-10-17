17 Ekim 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Novak kalmak istiyor

Novak kalmak istiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 yaşındaki Çek futbolcu Filip Novak'ın takımda kalmak istediğini söyledi. Oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Ağaoğlu, "Novak her şartta çok olumlu görüş bildirdi." dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, iç transfer görüşmeleri ile ilgili bilgi verdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sosa, Novak, Pereira ve Hosseini ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Ağaoğlu, "Novak her şartta çok olumlu görüş bildirdi. Bize, 'Menajerimle anlaşın, ben burada kalmak istiyorum' dedi. Novak kalma konusunda çok sıcak bakıyor. Bu da bizi hem mutlu ediyor hem de anlaşma konusunda daha rahat yürüyeceğimizi gösteriyor" ifadesini kullandı.

SOSA MÜJDESİ

Sosa'nın menajeri Fabio Bilardo, sözleşme uzatmaya sıcak baktıklarını belirtti. Bilardo, "Sosa, 'da son derece mutlu. Ailesi rahat. Trabzonspor'la iyi ilişkisi var. Çok iyi bir performans sergiliyor. Bu çerçeveden baktığımızda biz pozitifiz. Kendisi burada kalmaya sıcak bakıyor" ifadesini kullandı.

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