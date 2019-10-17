Kahraman Sörloth

Trabzonspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Alexander Sörloth, milli takımda da gollerine devam etti. EURO 2020 Elemeleri'nde Norveç ile Romanya arasında oynanan maçta oyuna ikinci yarı dahil olan Sörloth, son dakikalarda takımına beraberliği getiren golü attı.

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Forvet Alexandar Sörloth, bordo-mavili forma altında attığı gollere Norveç Milli Takımı'nda da devam etti. Romanya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan 23 yaşındaki santrfor, takımı 1-0 gerideyken son dakikalarda beraberliği getiren golü attı ve ülkesinde kahraman ilan edildi. Son iki milli karşılaşmada üst düzey bir performans ortaya koyan Sörloth için Norveç basını da övgüler yağdırdı.