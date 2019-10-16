16 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un kombine satışları bitti

Trabzonspor'un kombine satışları bitti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 'un kombine satışlarının bittiği belirtildi.

Açıklamada, "2019-2020 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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