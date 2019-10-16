16 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Parmak ve Novak döndü

Parmak ve Novak döndü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

'da sakatlıkları sebebiyle kadrolarından çıkarılan Abdulkadir Parmak ve Filip Novak dünkü antrenmanda yer aldılar. İki yıldız oyuncunun takıma dönmeleri hem hem de takım arkadaşlarının yüzünü güldürdü.

A.Parmak idmanın tamamında yer aldı. Çek sol bek ise kondisyon ağırlıklı ilk bölümde takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. İkinci bölümde takımdan ayrıldı, salonda antrenmanı sürdürdü.

MİLLİLER YARIN GELİYOR

Fırtına, maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Uğurcan Çakır, Alexander Sörloth ve Majid Hosseini katılmadı. 3 isim yarın takım arkadaşlarına dahil olacak.

FERNANDES GÖREV BEKLİYOR

temsilcisinin stoperlerinden İvanildo Fernandes milli arada sakatlığını atlatmıştı. Fizyoterapist Emre Doğan yönetiminde çalışan 23 yaşındaki savunmacı cumadan itibaren takıma katıldı. Gaziantepspor karşılaşmasında 'dan forma bekliyor.

STURRİDGE TEK ÇALIŞTI

Fırtına'nın dünyaca ünlü yıldızı dünkü antrenmanda takım arkadaşlarından ayrı çalıştı. Tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtildi. 30 yaşındaki forvetin tam olarak hazır hale gelmesi için bu çalışma metodunun seçildiği öğrenildi. İngiliz golcünün, ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.
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