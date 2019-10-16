16 Ekim 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
MİLLİLER YARIN GELİYOR
Fırtına, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Uğurcan Çakır, Alexander Sörloth ve Majid Hosseini katılmadı. 3 isim yarın takım arkadaşlarına dahil olacak.
FERNANDES GÖREV BEKLİYOR
Karadeniz temsilcisinin stoperlerinden İvanildo Fernandes milli arada sakatlığını atlatmıştı. Fizyoterapist Emre Doğan yönetiminde çalışan 23 yaşındaki savunmacı cumadan itibaren takıma katıldı. Gaziantepspor karşılaşmasında teknik direktör Ünal Karaman'dan forma bekliyor.
STURRİDGE TEK ÇALIŞTI
Fırtına'nın dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge dünkü antrenmanda takım arkadaşlarından ayrı çalıştı. Tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtildi. 30 yaşındaki forvetin tam olarak hazır hale gelmesi için bu çalışma metodunun seçildiği öğrenildi. İngiliz golcünün, Gaziantep ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.
Parmak ve Novak döndü
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Trabzonspor'da sakatlıkları sebebiyle milli takım kadrolarından çıkarılan Abdulkadir Parmak ve Filip Novak dünkü antrenmanda yer aldılar. İki yıldız oyuncunun takıma dönmeleri hem teknik direktör Ünal Karaman hem de takım arkadaşlarının yüzünü güldürdü.
A.Parmak idmanın tamamında yer aldı. Çek sol bek ise kondisyon ağırlıklı ilk bölümde takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. İkinci bölümde takımdan ayrıldı, salonda antrenmanı sürdürdü.
MİLLİLER YARIN GELİYOR
Fırtına, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Uğurcan Çakır, Alexander Sörloth ve Majid Hosseini katılmadı. 3 isim yarın takım arkadaşlarına dahil olacak.
FERNANDES GÖREV BEKLİYOR
Karadeniz temsilcisinin stoperlerinden İvanildo Fernandes milli arada sakatlığını atlatmıştı. Fizyoterapist Emre Doğan yönetiminde çalışan 23 yaşındaki savunmacı cumadan itibaren takıma katıldı. Gaziantepspor karşılaşmasında teknik direktör Ünal Karaman'dan forma bekliyor.
STURRİDGE TEK ÇALIŞTI
Fırtına'nın dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge dünkü antrenmanda takım arkadaşlarından ayrı çalıştı. Tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtildi. 30 yaşındaki forvetin tam olarak hazır hale gelmesi için bu çalışma metodunun seçildiği öğrenildi. İngiliz golcünün, Gaziantep ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"