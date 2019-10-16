16 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Obi’de zorlanma var

Obi’de zorlanma var
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

sonucu Nijeryalı yıldızda adale zorlanması tespit edildi. Gaziantep’e karşı oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Doğan hazır kıta.

Sakatlardan çok çeken 'da Obi Mikel önceki günkü antrenmanı yarıda bırakmıştı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun durumu camiayı endişelendirirken, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüp sitesinden yapılan duyuruda "Oyuncumuza yapılan tetkikler ve çekilen sonucunda uyluk ön adale zorlanması tespit edildi. Oyuncumuzun karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır" denildi. sisteminde önemli rolü olan Obi'nin durumunu son ana kadar bekleyecek. Forma giyemezse yerine Doğan Erdoğan oynayacak.
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