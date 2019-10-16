16 Ekim 2019, Çarşamba
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Obi’de zorlanma var
Giriş Tarihi: 16.10.2019
MR sonucu Nijeryalı yıldızda adale zorlanması tespit edildi. Gaziantep’e karşı oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Doğan hazır kıta.
Sakatlardan çok çeken Trabzonspor'da Obi Mikel önceki günkü antrenmanı yarıda bırakmıştı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun durumu camiayı endişelendirirken, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüp sitesinden yapılan duyuruda "Oyuncumuza yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda uyluk ön adale zorlanması tespit edildi. Oyuncumuzun Gaziantepspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır" denildi. Ünal Karaman sisteminde önemli rolü olan Obi'nin durumunu son ana kadar bekleyecek. Forma giyemezse yerine Doğan Erdoğan oynayacak.
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