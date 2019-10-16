16 Ekim 2019, Çarşamba
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AVRUPA HEP BÖYLE
Doğan Erdoğan başına gelen ırkçılık olayını şöyle anlattı: "Harekata destek verdiği için St. Pauli'nin Cenk Şahin'i kadro dışı bırakmasına şaşırmadım. Benim soyadım Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı. Bu nedenle Avusturya'da otururken kapıda bulunan zilden soyadım sökülmüştü. Bunun dışında bir olay olmadı. Herhalde yüz yüze cesaret edemediler. Cenk'in yaşadığı çok acı. Ama Türkiye ona her zaman sahip çıkar"
Mevkii fark etmez
"Bu takımın teknik direktörü Ünal Karaman. Hocamız beni nerede görür, nerede oynatmak isterse ben orada olacağım. Benim için önemli olan çalışmak ve sahada olmak, gerisi hocamızın kararına bağlı. Orta sahada müthiş oyuncular var. Ben de burada kendime yer açmaya çalışıyorum"
ÖZEL ANTRENÖRÜM VAR
Doğan Erdoğan, kendini sürekli geliştirmek istediğini belirtip sadece takım antrenmanlarıyla yetinmediğini söyledi. 23 yaşındaki başarılı futbolcu "Özel bir antrenörüm var. İdmanlar haricinde onunla da çalışarak kendimi daha iyi hazırlamaya çalışıyorum" dedi.
HEDEFİMİZ ZIRVE
"Biz Trabzonspor olarak her zaman zirveyi hedefleyen bir takımız. Ona göre mücadele ediyoruz. Üç kulvarda gidebilecek güçteyiz. Sakat oyuncuların dönmesiyle gücümüze güç katacağız. Sonra daha sağlam şekilde yolumuzda ilerleyeceğiz"
SOSA VE MIKEL'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞIM
"Takımda çok önemli yıldızlar var. Jose Sosa, Obi Mikel gibi oyuncularla birlikte forma giymek çok özel. Tabii Abdulkadir Parmak da var. Tam bir profesyonellik örneği. Mikel ve Sosa'nın müthiş kariyerleri var. Onları izleyerek kendimi daha yukarı çıkarmaya çalışıyorum"
Doğan Erdoğan: Soyadım Erdoğan diye kapı zilinden söktüler!
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Avrupa'daki İslamofobi ve Türk düşmanlığının geldiği korkunç noktayı Karadeniz Fırtınası'nın orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan anlattı. Doğan, "Soyadım Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile aynı diye kapı zilimden ismimi söktüler. Buna yüz yüzeyken cesaret edemediler" dedi.
Türk ordusunun, hain terör örgütüne karşı Fırat'ın doğusunda yürüttüğü kahramanca mücadele sürerken Avrupa'nın karşıt söylemi biliniyor. Ancak Avrupa'da İslamofobi ve Türk düşmanlığının geldiği noktayı kariyerini orada inşa eden Doğan Erdoğan oldukça çarpıcı bir örnekle anlattı. Trabzonspor'un sezon başında Avusturya'nın LASK Linz takımından kadrosuna kattığı 23 yaşındaki ön libero yaşadığı ırkçı olayı paylaştı.
AVRUPA HEP BÖYLE
Doğan Erdoğan başına gelen ırkçılık olayını şöyle anlattı: "Harekata destek verdiği için St. Pauli'nin Cenk Şahin'i kadro dışı bırakmasına şaşırmadım. Benim soyadım Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı. Bu nedenle Avusturya'da otururken kapıda bulunan zilden soyadım sökülmüştü. Bunun dışında bir olay olmadı. Herhalde yüz yüze cesaret edemediler. Cenk'in yaşadığı çok acı. Ama Türkiye ona her zaman sahip çıkar"
Mevkii fark etmez
"Bu takımın teknik direktörü Ünal Karaman. Hocamız beni nerede görür, nerede oynatmak isterse ben orada olacağım. Benim için önemli olan çalışmak ve sahada olmak, gerisi hocamızın kararına bağlı. Orta sahada müthiş oyuncular var. Ben de burada kendime yer açmaya çalışıyorum"
ÖZEL ANTRENÖRÜM VAR
Doğan Erdoğan, kendini sürekli geliştirmek istediğini belirtip sadece takım antrenmanlarıyla yetinmediğini söyledi. 23 yaşındaki başarılı futbolcu "Özel bir antrenörüm var. İdmanlar haricinde onunla da çalışarak kendimi daha iyi hazırlamaya çalışıyorum" dedi.
HEDEFİMİZ ZIRVE
"Biz Trabzonspor olarak her zaman zirveyi hedefleyen bir takımız. Ona göre mücadele ediyoruz. Üç kulvarda gidebilecek güçteyiz. Sakat oyuncuların dönmesiyle gücümüze güç katacağız. Sonra daha sağlam şekilde yolumuzda ilerleyeceğiz"
SOSA VE MIKEL'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞIM
"Takımda çok önemli yıldızlar var. Jose Sosa, Obi Mikel gibi oyuncularla birlikte forma giymek çok özel. Tabii Abdulkadir Parmak da var. Tam bir profesyonellik örneği. Mikel ve Sosa'nın müthiş kariyerleri var. Onları izleyerek kendimi daha yukarı çıkarmaya çalışıyorum"
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