Savaşçı Sosa!
Trabzonspor'un 34 yaşındaki tangocusu, geride kalan 7 haftada 63 kez ikili mücadele kazandı ve bu alanda Süper Lig’in zirvesine kuruldu. Topla buluşmada da 3. sırada.
Karadeniz ekibinde en verimli dönemini yaşayan kaptan Sosa, takımın lideri konumunda. Arjantinli maestro, ligde geride kalan 7 haftalık süreçte 'ikili mücadele kazanma' istatistiklerinde en önde yer aldı. 18 takımın baz alındığı istatistiklerde Sosa, ikili mücadele kazanmada zirvede. Yıldız oyuncu 63 kez ikili mücadeleden galip çıkarken, onu 58 kez ikili mücadeleden galip çıkan Ahmet Oğuz ve Poko (57) takip ediyor. Sosa ayrıca 507 kez topla buluşarak bu alanda da ligde 3. sırada. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da 13 maçta 2 gol atıp, 3 asist yaptı.
İŞİNİ TUTKU İLE YAP
Sosa, sosyal medyadan destek veren taraftarlara Türkçe mesaj vererek, "İşini tutkuyla yap" paylaşımında bulundu. Sosa'nın kısa süre içinde sözleşmesini uzatmasını isteyen taraftarlar da oyuncunun bordo-mavili formayla yaptığı paylaşımın altına övgü dolu mesajlar yazdı. Trabzonspor ile Sosa arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinde önemli mesafeler alındı.
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