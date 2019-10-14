14 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

UEFA VAR Semineri Riva'da yapılacak

UEFA VAR Semineri Riva'da yapılacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.10.2019

UEFA tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 25 FIFA hakeminin katılacağı UEFA Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, 'nun (TFF) ev sahipliğinde, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 15-18 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak seminere (MHK) üyesi Murat Ilgaz ve VAR Koordinatörü eğitimci olarak katılırken, FIFA hakemleri ve Mete Kalkavan ile ÜKH Abdülkadir Bitigen de davet edilen hakemler arasında yer alacak.

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve kurul üyelerinin de yer alacağı seminerde, hakemlere teorik eğitimler verileceği, simülatör çalışmaları ve saha uygulamaları yapılacağı belirtildi.

Seminerin ikinci ve üçüncü ayaklarının da ekim ve kasım aylarında yine Riva'da düzenleneceği açıklandı.

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