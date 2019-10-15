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Abdulkadir müjdesi!
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Abdulkadir Parmak'tan Trabzonspor'a iyi haber geldi. Bordo-Mavililerin resmi sitesinden konuyla alakalı açıklama yapıldı.
Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Abdulkadir Parmak'tan Trabzonspor'a iyi haber geldi. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha için "Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir" bilgisi verildi. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Abdulkadir Parmak'ın addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir" dedi.
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