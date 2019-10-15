İstikrar abidesi

2018-2019 sezonu başından bu yana teknik direktörlük yapan Ünal Karaman, 27 Ocak 2013 tarihinde ayrılan Şenol Güneş’in ardından bordo-mavililerde en uzun görev yapan isim olmayı bildi.

Trabzonspor'da tam anlamıyla Ünal Karaman fırtınası esiyor. Karadeniz ekibini 5 sene sonra Avrupa Ligi'nde gruplara taşıyan, şu anda da ligde 3. sırada yer alarak şampiyonluk kovalayan 53 yaşındaki hoca, ayrıca başka bir başarıya daha imza attı. 2018- 19 sezonu başında teknik direktörlüğe getirilen Ünal Karaman, bordo-mavili takımda 6 yıl sonra ilki başaran isim oldu. Teknik direktör değişiminin en sık yaşandığı kulüplerden olan Karadeniz ekibinde 12 Ağustos 2018'de sezonun ilk resmi maçına çıkan başarılı hoca, 27 Ocak 2013'te bin 149 gün yürüttüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş'in ardından en uzun süre Trabzonspor'u çalıştıran isim olmayı başardı.

GÜNEŞ'TEN SONRA 9 İSİM

6 Aralık 2009 tarihinde 4'üncü kez takımın kendisine emanet edilmesinin ardından bordo-mavili ekiple bin 149 günde 150 maça çıkan Şenol Güneş'in ardından Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı (2), Halilhodzic, Ersun Yanal (2), Şota, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ile Ünal Karaman teknik direktörlük yapan isimler olarak sıralandı. Yanal 3'üncü döneminde Trabzonspor'da 422 gün çalışıp 50 resmi maçta öğrencilerinin başında yer alarak o sürece kadar Güneş'ten sonra teknik patronlukta en uzun kalan isim oldu. 12 Ağustos 2018 tarihinde gelen Karaman ise 429 gündür başında bulunduğu takımla 54 resmi maça çıkarak Yanal'ı geride bıraktı ve Güneş'ten sonra 'en istikrarlı çalıştırıcı' unvanına imza attı.

ÜNAL KARAMAN İLE COŞTU

Fırtına, Karaman yönetiminde yükselişe geçti. Bordo-mavililer 4. bitirdiği 2013-14'ün ardından ilk kez 53 yaşındaki hoca yönetiminde geçen sezon ligi ilk 4'te tamamladı ve ayrıca 4 yıl aradan sonra da Avrupa Ligi biletini aldı. Karaman'lı Fırtına, bu sezon da ilk 7 haftalık bölümde 3'üncü sırada yer alarak son yılların en iyi başlangıçlarından birine imza attı.

YÖNETİM VAZGEÇMEDİ

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk 5 haftasında tek mağlubiyet almasına rağmen toplanan 6 puan nedeniyle Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın geleceği tartışma konusu olurken, bu süreçte yönetim, deneyimli teknik adamın arkasında durdu. Sonrasında Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında alınan 3'er puan, ayrıca Avrupa Ligi'nde Basel mücadelesinin beraberlikle sonuçlanmasına rağmen ortaya koyulan iyi futbolun ardından, taraftarlar, Ünal Karaman ve öğrencilerinden övgü ile söz etmeye başladı.

12 oyuncunun gol ve asist ile katkı sağladığı Trabzonspor'da 6 gol, 2 asist ile Sörloth en skorer isim konumunda.

Bu sezon toplam 13 resmi maça çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, 21 farklı oyuncudan faydalandı.