Ünal Karaman: Kupalar kazanacağız

Fırtına’da teknik direktör Karaman birlikte çalıştığı oyuncu grubuyla önemli başarılar elde edeceklerini söyledi. Usta hoca “Her zorluğa göğüs gerip, mücadele ediyorlar. Birlikte başaracağız” dedi.

Trabzonspo'un bu sene de zirveye oynatan teknik adam Ünal Karaman her fırsatta öğrencilerinin hakkını veriyor. Deneyimli çalıştırıcı, birçok sakatlık yaşadıkları dönemde forma verdiği oyuncularının öz veriyle savaştığını söyledi. Karaman "Bugüne kadar hiçbir futbolcum mücadele etmekten vazgeçmedi. Onların bu tavrından her zaman gurur duydum. Ve şunu söylemem gerekiyor ki birlikte çok şey başaracağız. Onlar her türlü zorluğa göğüs veriyorlar. Bu da camianın bize olan inancını artırıyor" diye konuştu.Ünal Karaman sözlerini şöyle tamamladı: Milli arayı iyi değerlendiriyoruz. Sakat oyuncularımızın dönüşü ve bize yeniden adapte olmaları için önemli bir süreç. Ligde uzun vadeli planlar yapmıyoruz. Maç maç ilerlemek bizim için çok daha doğru bir tercih. Sezon sonuna kadar da bu şekilde önümüze bakacağız. Tabii ki varmak istediğimiz yer şampiyonluk. Bunun için gece gündüz demeden çok çalışacağız Biz her maça çıkarken tek bir şeyi düşünüyoruz. O da kazanmak. Her maça tek ihtimalli olarak çıkıyoruz.