14 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Devler peşinde o ise kupa derdinde

Devler peşinde o ise kupa derdinde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.10.2019

, , ve Tottenham, Uğurcan’ı izliyor. Genç yıldız ise “Önce kupalar” diyor.

ekibinde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır, yakından takip ediliyor. sezon başında 23 yaşındaki eldiven için bir yoklama çekmişti. Kırmızılar dışında , Tottenham ve Newcastle da milli kalecinin peşinde. Bu 4 ekibin bir süredir maçlarına scout yolladığı ve Uğurcan hakkında raporlar tuttuğu biliniyor. Ancak bordo-mavili formayla parlayan başarılı file bekçisi şu sıralarda transferi hiç düşünmüyor. Aklı fikri Trabzonspor'un sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmasında.
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