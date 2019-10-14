14 Ekim 2019, Pazartesi
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Parmak’ta kritik gün
Giriş Tarihi: 14.10.2019
24 yaşındaki futbolcu kasığındaki ağrılar nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Sakatlık durumu bugün netlik kazanacak.
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor'a bir kötü haber de Abdulkadir Parmak'tan geldi. 24 yaşındaki futbolcu kasığında ağrı olduğunu söyledi. Milli Takım kadrosundan çıkarılan genç oyuncunun durumuyla ilgili bordo-mavili kulüpten dün bir açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven "Oyuncumuz Abdulkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın (bugün) yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır" ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun Gaziantep maçına yetişip yetişmeyeceği bugün belli olacak. Teknik direktör Ünal Karaman, Abdulkadir Parmak'a ihtiyacı olduğunu belirterek sağlık heyeti ile sürekli temas kuruyor.
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