14 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Parmak’ta kritik gün

Parmak’ta kritik gün
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.10.2019

24 yaşındaki futbolcu kasığındaki ağrılar nedeniyle kadrosundan çıkarıldı. Sakatlık durumu bugün netlik kazanacak.

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken 'a bir kötü haber de Abdulkadir Parmak'tan geldi. 24 yaşındaki futbolcu kasığında olduğunu söyledi. kadrosundan çıkarılan genç oyuncunun durumuyla ilgili bordo-mavili kulüpten dün bir açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven "Oyuncumuz Abdulkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın (bugün) yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır" ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun maçına yetişip yetişmeyeceği bugün belli olacak. Teknik direktör , Abdulkadir Parmak'a ihtiyacı olduğunu belirterek sağlık heyeti ile sürekli temas kuruyor.
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