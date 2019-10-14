14 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.10.2019

, ’in 8. haftasında sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda pas çalışmalarının ardından minyatür kalede maç ve daha sonra dayanıklılık esaslı koşular yapılırken, son bölümde çift kale maç oynandı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sörloth, Hosseini ve Uğurcan antrenmanda yer almadı. kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan ve kontrollü olarak çalışan Abdulkadir Parmak ile Onazi, Sturridge ve Novak ise takımdan ayrı çalıştı. Bu arada antrenmanın ilk bölümünde oynanan minyatür kale maç sırasında sağ üst baldırında ağrı hisseden Obi Mikel, antrenmanı tamamlayamadı. Riske edilmeyen deneyimli orta saha oyuncusu antrenmanı yarıda bıraktı.

Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

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