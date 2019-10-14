14 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak müjdesi!

Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak müjdesi!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 Giriş Tarihi: 14.10.2019

'in 8. haftasında Kulübü ile karşılaşacak olan 'a Abdulkadir Parmak'tan müjdeli haber geldi. Bordo-mavililer, kasığındaki sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkartılan Abdulkadir'in Gaziantep maçında oynayabileceğini açıkladı.

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın, bordo-mavili ekibin 'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü FK ile yapacağı maçta oynayabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden, sakatlığı nedeniyle A 'ın aday kadrosundan çıkarılan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, şunlar kaydetti:

"Abdulkadir Parmak'ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir."

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