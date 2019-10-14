14 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli’yi tebrik etti

Başkan Erdoğan, Busenaz Sürmeneli’yi tebrik etti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.10.2019

'nın kentinde 3-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya ’nda 69 kilo final müsabakasında , Çinli rakibi Liu Yang'ı mağlup ederek dünya şampiyonu olmayı başardı. 51 kilo finalinde ise Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. elde ettikleri başarılardan dolayı iki sporcuyu da telefon ile arayarak kutladı.

, Dünya Kadınlar 'nda altın madalya kazanan 'yi tebrik etti.

Görüşmede hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu belirten Sürmeneli, elinden geleni yaparak Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise final maçı sonrası gözyaşları içerisinde asker selamı veren Busenaz'ı tebrik etti. Samimi şekilde geçen görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'nin elde ettiği diğer derecelerle ilgili bilgi alırken, olimpiyat madalyası sözü de aldı. Şampiyon olduktan sonra Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderen Busenaz'ın bu hareketini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, daha önce madalya sözü verdiğini söyleyen Busenaz Sürmeneli, "Sizin her zaman istediğiniz şey olimpiyat madalyası. Bunu her zaman dile getiriyorsunuz. Ben 2013 senesinde yanınıza gelmiştim. Orada da size söz vermiştim. Elimden geleni yapıp bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğimi dair. Onu da buradan hatırlatmak istiyorum. İnşallah olimpiyata gideceğiz ve oradan da en iyi sonuçlarla döneceğiz" cevabını verdi.

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