14 Ekim 2019, Pazartesi
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OBİ MİKEL MÜTHİŞ BİR PROFESYONEL
Öte yanda, Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Obi Mikel'ie övgüler yağdırdı. Başarılı çalıştırıcı "Obi Mikel geldiği günden beri antrenmanlarda çok büyük bir istekle çalışıyor. Oyunun kurulumunda ve takımın sahaya yerleşmesinde rolü büyük. Onun bu azmi genç oyunculara da örnek oluyor. Mükemmel bir profesyonel" diye konuştu.
Obi Mikel'in hayali Chelsea
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı John Obi Mikel eski takım arkadaşı Frank Lampard'ın Chelsea'nin başında şu ana kadar çok iyi bir performans sergilediğini söyledi.
Nijeryalı yıldız "Biz her zaman John Terry'nin iyi bir teknik direktör olacağını düşünürdük. Lampard'ın başlangıcı etkileyici oldu. Ben de futbolu bıraktıktan sonra onun yardımcısı olabilirim" ifadelerini kullandı.
OBİ MİKEL MÜTHİŞ BİR PROFESYONEL
Öte yanda, Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Obi Mikel'ie övgüler yağdırdı. Başarılı çalıştırıcı "Obi Mikel geldiği günden beri antrenmanlarda çok büyük bir istekle çalışıyor. Oyunun kurulumunda ve takımın sahaya yerleşmesinde rolü büyük. Onun bu azmi genç oyunculara da örnek oluyor. Mükemmel bir profesyonel" diye konuştu.
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