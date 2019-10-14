14 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Obi Mikel'in hayali Chelsea

Obi Mikel'in hayali Chelsea
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.10.2019

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı John  eski takım arkadaşı 'ın 'nin başında şu ana kadar çok iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Nijeryalı yıldız "Biz her zaman 'nin iyi bir olacağını düşünürdük. Lampard'ın başlangıcı etkileyici oldu. Ben de futbolu bıraktıktan sonra onun yardımcısı olabilirim" ifadelerini kullandı.

OBİ MİKEL MÜTHİŞ BİR PROFESYONEL

Öte yanda, Fırtına'da teknik direktör , dünyaca ünlü orta saha oyuncusu 'ie övgüler yağdırdı. Başarılı çalıştırıcı "Obi Mikel geldiği günden beri antrenmanlarda çok büyük bir istekle çalışıyor. Oyunun kurulumunda ve takımın sahaya yerleşmesinde rolü büyük. Onun bu azmi genç oyunculara da örnek oluyor. Mükemmel bir profesyonel" diye konuştu.
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