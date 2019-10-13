13 Ekim 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır banko

Uğurcan banko
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.10.2019

, 2019-20 sezonunda 'de 7, Avrupa Kupaları'nda 6 mücadeleye çıktı. Teknik direktör , bu karşılaşmalarda 7 oyuncusundan hiç vazgeçmedi. Bunların arasında kaleci , karşılaşmaların tamamında hiç çıkmadan oynadı.

23 yaşındaki kaleci 1170 dakika sahada kaldı. Onu, 1111 dakika ile sol bek Filip Novak takip ediyor. Kaptan ise 13 maçta 1106 dakika ile 3. basamakta bulunuyor. Anthony Nwakaeme 1100 dakika, Joao Pereira 1080 dakika, Alexander Sörloth 1022 dakika ve Abdulkadir Parmak 1009 dakika şans buldu.

5 İSİM ŞANS BULAMADI

'da geride kalan 13 resmi maçta 5 futbolcu hiç süre alamadı. Sakatlığı süren Ogenyi Onazi'nin haricinde yedek kaleciler Arda Akbulut ve Erce Kardeşler ile sol bek Abdurrahim Dursun ve orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz henüz siftah yapmadı.

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