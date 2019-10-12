12 Ekim 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor kuvvet çalıştı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Trabzonspor, 'in 8'inci haftasında oynayacağı FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde saat 10.00'da 'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sörloth, Hüseyin, Uğurcan, Arda, Abdulkadir Parmak ve Abdurrahim Dursun antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, bu akşam basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştireceği ikinci antrenmanla FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

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