11 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Fırtına Gaziantepspor'a hazırlanıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

, 'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde, teknik direktör yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, yenilenme çalışmaları yaptı.

Antrenmana sakatlığı geçen Ivanildo Fernandes de katılarak takımla çalıştı.

İdmanda oynanan ayak tenisinde kazanan ve takım arkadaşı Anthony Nnaduzor Nwakaeme, maç sonrası galibiyet pozu verdi.

Bordo-mavililer, FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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