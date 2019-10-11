11 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ogenyi Onazi gün sayıyor

Ogenyi Onazi gün sayıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Geçen sezon maçında aşil tendonu kopan formasına kavuşmak için gün sayıyor.

ile arasında 23 Aralık 2018'de oynanan ve bordo-mavililerin 4-1 kazandığı maçın 32. dakikasında sakatlanan Onazi'ye Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konmuştu. Geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 300 gündür takımdan ayrı kalan Onazi , formasına kavuşacağı günü iple çekiyor. Hafif düzeyde topla çalışmalara başlayan Nijeryalı oyuncunun takımla birlikte yapacağı antrenmanlar sonrası sahalara ne zaman döneceği netlik kazanacak.

Orta sahada rekabet artacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Onazi'nin bir an önce sahalara dönebilmesi için durumunu yakından takip ediyor. Nijeryalı oyuncunun tamamen iyileşmesini ve korkularını üzerinden atmasını bekleyen deneyimli teknik adam, orta sahada ciddi bir rekabet ortamı yakalayacak.

Barış Pınarı Harekatı'na destek
Öte yandan Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu , Türkiye'nin 'na destek verdi. Türkiye ve Trabzon'la ilgili yaptığı paylaşımlarla büyük bir sempati toplayan 26 yaşındaki oyuncu, Fırat'ın doğusunda başlayan harekata yaptığı paylaşımla destek verdi.

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