04 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Beni iyi izleyin

Beni iyi izleyin
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.10.2019

Ligde geçen sezon 10 gol, 10 asistlik müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı futbolcu bu yıla durgun başlamıştı. maçındaki şovu sonrası “Beni izlemeye devam edin” dedi

Bordo-mavılı ekibin süper yıldızı geçen sezon 'e damga vurmuştu. 10 gol, 10 asistle yılın en iyi 11'lerinin değişilmez ismi olan Nijeryalı futbolcu, bu yıla ise daha durgun başlamıştı. Teknik direktör 'ın bire bir görüşmeleri sonrasında kendini bulan Nwakaeme, bunun ilk izlerini karşılaşmasında gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu 1 gol atıp, 1 asist yaptığı maçta takımının 4-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

GERİSİ DE GELECEK

Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçındaki oyunundan memnun olduğunu belirterek camiaya müjde verdi. Nijeryalı futbolcu şöyle konuştu: "Geçen sezon çok iyi bir performans sergilemiştim. Kulübüme bu yıl da faydalı olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Yeni oyuncular da var. Birbirimize alışıyoruz. Bu alışma sürecini yaşadıkça da hepimiz daha iyiye doğru gidiyoruz. Ben de taraftara 'Beni iyi izleyin' diyorum. Çünkü için yapacağım çok şey var"

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