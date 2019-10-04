Ligde geçen sezon 10 gol, 10 asistlik müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı futbolcu bu yıla durgun başlamıştı. Beşiktaş maçındaki şovu sonrası “Beni izlemeye devam edin” dedi

Bordo-mavılı ekibin süper yıldızı Anthony Nwakaeme geçen sezon Süper Lig'e damga vurmuştu. 10 gol, 10 asistle yılın en iyi 11'lerinin değişilmez ismi olan Nijeryalı futbolcu, bu yıla ise daha durgun başlamıştı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın bire bir görüşmeleri sonrasında kendini bulan Nwakaeme, bunun ilk izlerini Beşiktaş karşılaşmasında gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu 1 gol atıp, 1 asist yaptığı maçta takımının 4-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.



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Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçındaki oyunundan memnun olduğunu belirterek camiaya müjde verdi. Nijeryalı futbolcu şöyle konuştu: "Geçen sezon çok iyi bir performans sergilemiştim. Kulübüme bu yıl da faydalı olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Yeni oyuncular da var. Birbirimize alışıyoruz. Bu alışma sürecini yaşadıkça da hepimiz daha iyiye doğru gidiyoruz. Ben de taraftara 'Beni iyi izleyin' diyorum. Çünkü Trabzonspor için yapacağım çok şey var"