04 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Sturridge alışıyor

Sturridge alışıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.10.2019

dedi ’un yıldız forveti özel idmanlarla açığını kapatıyor. 2 hafta sonra yüzde 100’ünü gösterebilecek

ekibinin sezon başında renklerine bağladığı henüz beklenilen performansını gösteremedi. Sakatlığı sebebiyle de form bulmakta geciken İngiliz oyuncu tüm problemlerini atlattı. 30 yaşındaki golcü de güçlenme çalışmalarına hız verdi. Sezon başı boşta olduğu için hiçbir takımla çalışmayan ve bireysel antrenmanlarla hazırlanan Sturridge'in 2 haftaya daha ihtiyacı olduğu kaydedildi. Teknik direktör da şu aşamada onu ilk 11'e koymayacak. Karşılaşma sonlarında ona şans vererek daha çabuk ısınmasını sağlayacak. özlediğini belirten Sturridge de büyük bir gayretle çalışıyor. .

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