Sturridge alışıyor
dedi Trabzonspor’un yıldız forveti özel idmanlarla açığını kapatıyor. 2 hafta sonra yüzde 100’ünü gösterebilecek
Karadeniz ekibinin sezon başında renklerine bağladığı Daniel Sturridge henüz beklenilen performansını gösteremedi. Sakatlığı sebebiyle de form bulmakta geciken İngiliz oyuncu tüm problemlerini atlattı. 30 yaşındaki golcü de güçlenme çalışmalarına hız verdi. Sezon başı boşta olduğu için hiçbir takımla çalışmayan ve bireysel antrenmanlarla hazırlanan Sturridge'in 2 haftaya daha ihtiyacı olduğu kaydedildi. Teknik direktör Ünal Karaman da şu aşamada onu ilk 11'e koymayacak. Karşılaşma sonlarında ona şans vererek daha çabuk ısınmasını sağlayacak. Futbolu özlediğini belirten Sturridge de büyük bir gayretle çalışıyor. .
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