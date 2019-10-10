Yabancı bayramı

Bordo-mavililerin Süper Lig ve Avrupa’da attığı 22 golün 19’u bu oyunculardan geldi, Sörloth 6 golle takımın en skorer ismi oldu. 5 kez fileleri sarsan Ekuban onu takip etti.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve 3. sıraya tırmanan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların takımlarına katkısı devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin Süper Lig'de attığı 64 golün 43'ü yabancı futbolculardan gelirken, bu dönem de hem ligde hem de Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibinin kaydettiği 22 golün 19'una yine yabancılar imza koydu. Bu sezon ligde 7, Avrupa'da ise 6 maç oynayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Onazi dışında elinde bulunan yabancı oyuncuların tamamına forma şansı verdi.

EKUBAN FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI

Bordo-mavililerin Süper Lig'de oynadığı 7 maçta attığı 13 golün 11'i yabancılardan gelirken, 1 kez de Abdülkadir Ömür sahne aldı. 1 golü ise rakip kendi kalesine attı. Avrupa'da 6 maçta ise rakip kaleye 9 füze gönderen Fırtına'da, 8 golde yabancı katkısı bulunurken, 1 gol ise Abdulkadir Parmak'ın ayağından elde edildi. Özellikle büyük umutlarla transfer edilen Sturridge'nin henüz golle tanışamaması ve son derece formda olan Ekuban'ın sakatlanmasına rağmen yabancıların bu katkısı yüzleri güldürüyor. Sturridge'nin yükselen formu da dikkat çekiyor.

ZİRVE SORLOTH'UN

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililerde Sörloth 6 golle takımın en skorer ismi oldu. Ekuban 5, Sosa, Novak ve Nwakaeme 2'şer; Pereira, Avdijaj, Abdulkadir Parmak ve Abdulkadir Ömür ise 1'er gol kaydetti.

13 YABANCI VAR

Bordo-mavililerin kadrosunda 13 yabancı bulunuyor. Novak, Hosseini, Fernandes, Campi, Pereira, Onazi, Sosa, Obi Mikel, Sturridge, Sörloth, Ekuban, Nwakaeme ve Avdijaj gibi futbolcuları olan Trabzonspor, sezon başında Amiri, Rodallega, Toure ve İbanez ile yollarını ayırmıştı.

Fırtına; lig ve Avrupa'da oynadığı son 19 maçta kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında Bursa (1-0) maçında gol yememişti.

Alexander Sörloth ligde 7 maçın 5'inde takımına gol veya asist katkısı verdi. Sadece Yeni Malatyaspor ve F.Bahçe sınavlarını boş geçti.

Ligin 5. haftasında tek galibiyet ve 3 beraberlikle 9. basamakta bulunan Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş ve Rize'yi yenerek 3. sıraya yükseldi.