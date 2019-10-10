10 Ekim 2019, Perşembe
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Novak müjdesi
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Sol bek Filip Novak, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk yarıda yerde kalmıştı. Çaykur Rize maçında sakatlanan 29 yaşındaki Çekyalı sol bekin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sol bek Filip Novak, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk yarıda yerde kalmıştı. Adalesinde bir sorun yaşadığı öğrenilen Çekyalı yıldızın durumuyla ilgili ise bir açıklama yapılması bekleniyordu. 29 yaşındaki savunmacıda önemli bir sorunun olmadığı bildirildi. Bu doğrultuda lige verilen milli aranın ardından Novak'ın yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. İstikrarı ile ön plana çıkan Novak, bu sezon Rize mücadelesi haricinde 12 maçta 90 dakika sahada kalmıştı. Ünal Karaman'ın vazgeçilmezi oldu.
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