10 Ekim 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Novak müjdesi

Novak müjdesi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Sol bek Filip Novak, karşılaşmasında ilk yarıda yerde kalmıştı. Çaykur Rize maçında sakatlanan 29 yaşındaki Çekyalı sol bekin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sol bek Filip Novak, karşılaşmasında ilk yarıda yerde kalmıştı. Adalesinde bir sorun yaşadığı öğrenilen Çekyalı yıldızın durumuyla ilgili ise bir açıklama yapılması bekleniyordu. 29 yaşındaki savunmacıda önemli bir sorunun olmadığı bildirildi. Bu doğrultuda lige verilen milli aranın ardından Novak'ın yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. İstikrarı ile ön plana çıkan Novak, bu sezon Rize mücadelesi haricinde 12 maçta 90 dakika sahada kalmıştı. Ünal Karaman'ın vazgeçilmezi oldu.

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