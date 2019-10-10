10 Ekim 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Buldozer gibi

Buldozer gibi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.10.2019

ekibi gol yollarında başarılı bir grafik çizdi. Son 19 maçta fileleri sarsan , 2.1 gol ortalaması ile inanılmaz bir istatistiğe ulaştı.

Fırtına gol yollarında başarılı bir grafik çizdi. Son 19 maçta da rakip filelerini sarsan , hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda bulunuyor. Bu süreçte 40 kez fileleri sarsan bordo-mavililer, 2.1 gol ortalaması tutturdu. Öte yandan bordo-mavililer, 2019-20'de de geride kalan 7 haftalık bölümde 16 gol atan BtcTurk Yeni Malatya'nın ardından, 13 gollü Alanyaspor ile birlikte ligde ikinci sırada.

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