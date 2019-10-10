Buldozer gibi

Karadeniz ekibi gol yollarında başarılı bir grafik çizdi. Son 19 maçta fileleri sarsan Trabzonspor, 2.1 gol ortalaması ile inanılmaz bir istatistiğe ulaştı.

Fırtına gol yollarında başarılı bir grafik çizdi. Son 19 maçta da rakip filelerini sarsan Trabzonspor, hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda bulunuyor. Bu süreçte 40 kez fileleri sarsan bordo-mavililer, 2.1 gol ortalaması tutturdu. Öte yandan bordo-mavililer, 2019-20'de de geride kalan 7 haftalık bölümde 16 gol atan BtcTurk Yeni Malatya'nın ardından, 13 gollü Alanyaspor ile birlikte ligde ikinci sırada.