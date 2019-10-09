09 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sörloth rekor peşinde

Sörloth rekor peşinde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.10.2019

Alexander Sörloth, gözünü kariyer rekoruna dikti. 23 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon başarısız geçen döneminin ardından kiralık geldiği 'da adeta kendini buldu. Şu ana dek 6 kez fileleri sarsan Norveçli forvetin hedefi ve Midtjylland’da attığı 15 golü sollayıp geçmek.

2019- 20 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Norveçli oyuncu lig ve Avrupa'da bugüne kadar oynadığı 13 maçta 6 gole imza attı. Profesyonel kariyerine Rosenborg'da başlayan ve sonrasında bir başka Norveç ekibi 'in yolunu tutan Norveçli, 2015'te burada 27 maçta 15 gole katkı yaparak adından söz ettirdi. Sörloth, 2017-18'de ekibi Midtjylland forması ile 30 maçta yine 15 gole imza attı. Bu sezonki tek hedefi takıma yapacağı katkı ile birlikte 15 gollük kariyer rekorunu geçmek.

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