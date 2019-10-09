Nwakaeme şov başladı
Geçtiğimiz sezon ligde 10 gol, 10 asistle skora en çok katkı veren oyuncuların başında gelen Anthony Nwakaeme, bu dönem ise 10 resmi müsabakada siftah yapamamıştı. Nijeryalı futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla sazı eline almaya başladı.
Geçtiğimiz sezon ligde 10 gol, 10 asistle skora en çok katkı veren oyuncuların başında gelen Anthony Nwakaeme, bu dönem ise 10 resmi müsabakada siftah yapamamıştı. 4-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde 1 gol ve 1 asiste imza atan Nijeryalı oyuncu, 161 gün sonra ağları sarsmayı başarmıştı. Çaykur Rizespor maçında da rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu yaşadığı şanssızlığı kırarak gollerine devam etti.
UĞURLU AYAK
Karadeniz ekibi, Nwakaeme'nin gol attığı maçları kaybetmiyor. Nijeryalı yıldız, geçen sezon 8 maçta 10 gol atarken, bordo-mavililer bu periyotta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Nwakaeme'nin gol attığı Beşiktaş ve Rizespor maçlarından 6 puan çıkartan Trabzonspor zirve yarışına ortak oldu.
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