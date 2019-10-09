09 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Nwakaeme şov başladı

Nwakaeme şov başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.10.2019

Geçtiğimiz sezon ligde 10 gol, 10 asistle skora en çok katkı veren oyuncuların başında gelen , bu dönem ise 10 resmi müsabakada siftah yapamamıştı. Nijeryalı futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla sazı eline almaya başladı.

Geçtiğimiz sezon ligde 10 gol, 10 asistle skora en çok katkı veren oyuncuların başında gelen , bu dönem ise 10 resmi müsabakada siftah yapamamıştı. 4-1 kazanılan derbisinde 1 gol ve 1 asiste imza atan Nijeryalı oyuncu, 161 gün sonra ağları sarsmayı başarmıştı. maçında da rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu yaşadığı şanssızlığı kırarak gollerine devam etti.

UĞURLU AYAK

ekibi, Nwakaeme'nin gol attığı maçları kaybetmiyor. Nijeryalı yıldız, geçen sezon 8 maçta 10 gol atarken, bordo-mavililer bu periyotta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Nwakaeme'nin gol attığı Beşiktaş ve Rizespor maçlarından 6 puan çıkartan zirve yarışına ortak oldu.

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