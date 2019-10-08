08 Ekim 2019, Salı

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür mart başında sahalarda

Abdülkadir'in dönüş tarihi belli oldu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.10.2019

'ün geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Genç yıldızın dönüş tarihi belli oldu.

Buna göre henüz koltuk değneklerini atmayan 20 yaşındaki oyuncu, aralık ayında tekrar 'ya gidecek. Şubat ayında takımla çalışmalara başlayacak. Mart başında ise oynamaya hazır hale gelecek.

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