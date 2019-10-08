08 Ekim 2019, Salı
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Abdülkadir Ömür mart başında sahalarda
Giriş Tarihi: 08.10.2019
Abdülkadir Ömür'ün geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Genç yıldızın dönüş tarihi belli oldu.
Buna göre henüz koltuk değneklerini atmayan 20 yaşındaki oyuncu, aralık ayında tekrar Almanya'ya gidecek. Şubat ayında takımla çalışmalara başlayacak. Mart başında ise oynamaya hazır hale gelecek.
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