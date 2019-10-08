Nwakaeme şov başladı
Nijeryalı yıldız geçen sezona damga vurmuştu. Bu yıla sessiz girdikten sonra Beşiktaş maçında 1 gol, 1 asistle dönmüştü. 30 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor deplasmanında da başroldeydi.
3 puanı getiren golü atan tecrübeli isim "Bu şartlarda kazanmak çok önemliydi. Bizi buraya kadar gelip destekleyen taraftara çok teşekkür ederim. Golüm onlara hediye" dedi.
5 GÜN İZİN
Ünal Karaman, milli arada futbolcularına 3 gün izin vermişti. Başarılı çalıştırıcı, Rize'deki zorlu hava şartları ve son dakikada gelen 3 puan sonrasında izni uzattı. Buna göre Trabzonsporlu oyuncuların milli arada izni 5 güne çıktı. Oyuncular, Karaman'ın verdiği 2 gün ek izne sevindi.
2 HAFTADA TIRMANDI
Trabzonspor ligin 5. haftasında tek galibiyet ve 3 beraberlikle 9. basamakta bulunuyordu. Karadeniz Fırtınası, vites artırıp önce sahasında Beşiktaş'ı ardından da deplasmanda Çaykur Rize'yi devirdi. 6 basamak birden fırlayan bordo-mavililer, 7. haftayı 3. sırada tamamladı. Sıfır olan averajı da artı 4'e çıktı. Şimdi hedef zirveyi ele geçirmek.
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